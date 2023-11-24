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15:35, 24 ноября 2023Экономика

В российском регионе из-за майнеров перестало хватать электроэнергии

«Ъ»: Иркутская область столкнулась с дефицитом электроэнергии из-за майнеров

Фото: Евгений Козырев / РИА Новости

Минэнерго России собирается значительно повысить тарифы для майнеров криптовалют, потому что в ряде регионов Сибири уже наблюдается локальный дефицит электроэнергии. Самая сложная ситуация складывается в южной части Иркутской области. Об этом со ссылкой на Иркутскую электросетевую компанию (ИЭСК) сообщает «Коммерсантъ».

Фактический уровень потребления «ферм» в области составляет 1,3 гигаватта, из них 476 мегаватт приходится на один Иркутско-Черемховский район. Для восполнения нехватки электроэнергии к 2029 году необходимо ввести в эксплуатацию электростанции на 1,23 гигаватта. Их стоимость, по предварительным оценкам, составит порядка 430 миллиардов рублей.

А так как решить проблему дефицита в ускоренном порядке не получится, то власти применяют те меры, что им доступны. В Минэнерго полагают, что возросшие тарифы заставят майнеров перевезти оборудование в другие регионы.

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Активный приток майнеров в Сибирь начался в 2021 году, когда на них начали оказывать давление в Казахстане и Китае. В результате за три года объем промышленного майнинга в России увеличился в три раза, до двух гигаватт, что составляет 12 процентов от всех майнинговых мощностей в мире. Следствием таких процессов стали сложности с подключением промышленных, социальных и коммунальных объектов в Сибири.

Ранее директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков рассказал, что российские майнеры добывают криптовалюты примерно на 4 миллиарда долларов в год. Их прибыль в России доходит до 100 миллиардов рублей в год, а значит, потенциальные доходы бюджета от налогообложения, если добиться от майнеров законопослушности, составляют до 20 миллиардов.

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      Платон Щукин
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