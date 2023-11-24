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15:40, 24 ноября 2023Россия

Минобороны подвело итоги недельных боев на островах и левом берегу Днепра

МО РФ: попытки ВСУ высадиться на островах и левом берегу Днепра провалились

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на островах и левом берегу Днепра провалились. Так итоги недельных боев на херсонском направлении подвели в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, за неделю ВСУ потеряли на этом участке 12 лодок и 405 человек.

Отдельно оборонное ведомство сообщило журналистам, что на херсонском направлении российским войскам удалось взять в плен 39 украинских солдат.

Ранее сообщалось, что на херсонском направлении военнослужащие группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России со специально оборудованных беспилотников сбрасывают над позициями украинской армии листовки с призывами и алгоритмом сдачи в плен.

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      Марк Леонов
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