Российские военные распространили листовки с призывом к ВСУ сдаться

ВС России на херсонском направлении разбрасывают листовки с призывом сдаться

Военнослужащие группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России со специально оборудованных беспилотников сбрасывают над позициями украинской армии листовки с призывами и алгоритмом сдачи в плен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Военные группировки войск "Днепр" при помощи специально оборудованных беспилотников засеивают и "залистовывают" херсонское направление специальными агитматериалами», — рассказал источник. Собеседник агентства отметил, что листовки содержат в себе не только призывы к украинским военным сдаваться в плен, но и подробную инструкцию, как это сделать правильно.

По словам источника, благодаря распространению листовок российскими военнослужащими несколько десятков украинских боевиков уже сдались в плен. Он подчеркнул, что украинские солдаты живы и находятся в безопасности. Тем из них, кому это необходимо, оказана медицинская помощь, заключил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что российские военные группировки «Днепр» за прошедшие сутки уничтожили на херсонском направлении две лодки Вооруженных сил Украины, а также спаренную зенитную установку в районе населенного пункта Белозерка и группу солдат противника около села Крынки.