Российские военные уничтожили 2 лодки и группу солдат ВСУ в Херсонской области

Российские военные группировки «Днепр» за прошедшие сутки уничтожили на херсонском направлении две лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также спаренную зенитную установку в районе населенного пункта Белозерка и группу солдат противника около села Крынки. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Херсонской области.

В островной зоне на Днепре также ликвидирована позиция одного из подразделений ВСУ, а на каховском направлении — 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему.

Ранее в руководстве Херсонской области заявили, что попытки ВСУ форсировать Днепр и захватить территорию по левому берегу реки обречены на провал. Как отметил глава регионального комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Рустем Ниметуллаев, Киев «не жалеет своих граждан» и продолжает отправлять их на фронт. В то же время украинские войска понесли уже большие потери в живой силе и военной технике.