В Херсонской области заявили, что ВСУ не готовы форсировать левый берег Днепра

Попытки войск Украины форсировать Днепр и захватить территорию по левому берегу обречены на провал. Об этом заявил глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям в Херсонской области Рустем Ниметуллаев, пишет РИА Новости.

Он отметил, что Киев «не жалеет своих граждан» и продолжает отправлять их на фронт. В то же время украинские войска понесли уже большие потери в живой силе и военной технике.

Кроме того, чиновник сообщил, что на Украине, а также на Западе политики все более отчетливо понимают, что победа должна быть за Россией, так как ВС РФ ожидают в Одессе, Николаеве и Днепропетровске. «Люди уже устали от фашистского режима, захватившего власть в Киеве», — заявил глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям в Херсонской области.

Ранее спикер оперативного командования «Юг» ВСУ рассказала, что войска, которые сейчас находятся по левому берегу Днепра, испытывают проблемы. По ее данным, ухудшение погоды повлияло на ведение боев и в целом на физическое продвижение.

Незадолго до этого также глава Херсонской области Владимир Сальдо прояснил сообщения о нахождении ВСУ на Днепре и подробно рассказал об обстановке на данном направлении фронта. Он указал, что на всем участке левого берега, от железнодорожного моста до села Крынки, находятся роты противника. При этом ВС России активизировали дополнительные силы и устроили «огненный ад» для украинской армии.