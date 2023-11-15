«Огненный ад» для ВСУ. В Херсонской области раскрыли план Киева по форсированию Днепра

Сальдо: ВС РФ устроили «огненный ад» в районе Крынок, где ВСУ готовили плацдарм

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прояснил сообщения о нахождении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра и подробно рассказал об обстановке на данном направлении фронта. Соответствующую информацию со ссылкой на российских военных группировки «Днепр» он представил в Telegram в среду, 15 ноября.

По словам руководителя региона, на всем участке левого берега, от железнодорожного моста до села Крынки, находится около полутора рот противника, преимущественно мелкими группами.

Раскрыты данные о потерях ВСУ на левом берегу Днепра

Сальдо заявил, что противник смог осуществить переправу и в течение определенного времени посылал живой силы больше, чем российские средства поражения успевали ее уничтожать.

«То есть, говоря по-простому, забросал мясом», — высказался он и добавил, что, согласно информации бойцов Вооруженных сил (ВС) России, на переправе и в процессе боев на левом берегу Украина потеряла не менее полутора-двух полновесных батальонов.

Среднее время жизни украинского солдата на левом берегу — чуть больше двух суток Владимир Сальдо губернатор Херсонской области

При этом за последние два-три дня потери украинской армии составили около сотни бойцов.

ВС России подтянули к Крынкам дополнительные силы

Известно, что в район активных боевых действий к российским военнослужащим прибыло усиление. Сальдо утверждает, что противник заблокирован в Крынках и «ему устроен огненный ад».

«По нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники. Сидят по подвалам и перебегают по одному по ночам», — описал ситуацию представитель власти.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Кроме того, моральное состояние большинства украинских солдат крайне низкое. По информации российских военных, практически ежедневно в плен сдаются различные группы от 2-3 до 11-13 бойцов ВСУ.

ВСУ готовились форсировать Днепр под руководством НАТО

Власти Херсонской области сообщили, что операцию по форсированию Днепра Киев долгое время готовил под руководством инструкторов НАТО.

Согласно данным разведки, по своим первоначальным планам к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября — Новую Каховку, к 1 декабря — Чаплинку, к 15 декабря — Геническ Владимир Сальдо губернатор Херсонской области

Для этих целей в данный район стянули лучшую военную и радиоэлектронную технику, а также лучшие из оставшихся частей и наемников. Сальдо считает, что это был последний шанс для президента Украины Владимира Зеленского «выслужиться» перед Западом.

В Херсонской области заявили о провале планов Киева

Губернатор выразил мнение, что хитроумный план НАТО и Украины по действиям на данном участке фронта провалился, буквально «полетел в тартарары».

«Мы им устроили очередной Бахмут, теперь приднепровский. Под таким названием эта горе-операция и войдет в историю, если уж киевский главарь так сильно хочет», — заключил он.

По словам Сальдо, у украинских войск в настоящее время нет никаких шансов «вырваться на оперативный простор».

Фото: Alex Babenko / Reuters

Украинские войска неоднократно предпринимали попытки форсировать Днепр

В июле Российская армия пресекла попытку ВСУ форсировать Днепр на быстроходных лодках. Военнослужащим в районе села Антоновка удалось ликвидировать 2 лодки противника и 12 украинских солдат.

Аналогичные действия были зафиксированы в июне — тогда группировка войск «Днепр» пресекла попытку Киева выйти к островам Великий и Бокаевский. В результате огневого поражения 2 лодки противника и 2 автомобиля были уничтожены, ликвидированы 37 военных, 23 получили ранения различной степени тяжести.

При этом в конце октября бойцы украинской армии вновь сообщали о намерениях форсировать Днепр. В частности, они намеревались для этого использовать немецкие амфибии M3 Amphibious Rig.