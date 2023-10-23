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04:04, 23 октября 2023Бывший СССР

В ВСУ сообщили о намерении форсировать Днепр

Боец ВСУ сообщил о намерении форсировать Днепр на немецких амфибиях
СюжетМинобороны:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся форсировать Днепр, используя немецкие амфибии M3 Amphibious Rig. На распространенный Бундесвером ролик обратил внимание Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На видео запечатлены совместные тренировки немецких и украинских военных по использованию амфибий. Поясняется, что M3 являются модульными машинами, они способны использоваться как секции понтонных мостов, так и самостоятельно, в виде паромов.

«Сейчас наша основная задача - форсирование Днепра, и, скорее всего, тяжелая техника будет перебрасываться этими машинами», — заявил один из военнослужащих ВСУ.

22 октября в Минобороны России сообщили, что на херсонском направлении российские войска пресекли попытки форсирования Днепра диверсионно-разведывательными группами ВСУ. По данным оборонного ведомства, противник пытался перейти реку в районах населенных пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки Херсонской области.

Оружие России
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      Марина Совина
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