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14:32, 22 октября 2023Россия

Российские войска пресекли попытки форсирования Днепра диверсантами ВСУ

МО РФ сообщило о пресечении попытки форсирования группами ВСУ реки Днепр

Фото: Reuters

На херсонском направлении российские войска пресекли попытки форсирования диверсионно-разведывательными группами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Днепра. Об этом в воскресенье, 22 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, противник пытался перейти реку в районах населенных пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки Херсонской области.

Ранее бывший аналитик НАТО доктор Патрик Бери заявил, что украинской армии не хватает опыта для проведения успешных операций в больших формированиях. По его словам,ВСУ способны сражаться на уровне роты, но при переходе на следующий уровень, вплоть до батальона, формирования оказываются слабыми из-за отсутствия скоординированного опыта.

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      Варвара Кошечкина
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