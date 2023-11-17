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17:06, 17 ноября 2023Бывший СССР

В ВСУ рассказали о возникших на левом берегу Днепра проблемах

Спикер «Юга» ВСУ Гуменюк: погодные условия усложняют бои на левом берегу Днепра

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Спикер оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк рассказала о проблемах, которые возникли у украинской армии на левом берегу Днепра. Ее в своем Telegram-канале цитирует украинское издание Klymenko Time.

По словам Гуменюк, ухудшение погодных условий усложнило бои, физическое продвижение и аэроразведку. «Потому что грозовое предупреждение», — пожаловалась она.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо прояснил сообщения о нахождении ВСУ на левом берегу Днепра и подробно рассказал об обстановке на данном направлении фронта.

По словам руководителя региона, на всем участке левого берега, от железнодорожного моста до села Крынки, находится около полутора рот противника, преимущественно мелкими группами. Он также сообщил, что Вооруженные силы России подтянули к селу Крынки дополнительные силы и устроили «огненный ад» для украинской армии.

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      Варвара Кошечкина
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