Украину предупредили о тупике из-за модели экономики

Экономист Вернивский предрек Украине тупик из-за аграрной модели экономики

Экономист Павел Вернивский заявил, что ориентирование экономики Украины на аграрный сектор грозит крахом для страны. Об этом он написал в статье для издания «Фокус.UA».

Вернивский напомнил, что аграрная модель экономики присуща Аргентине, которая «уже много лет ходит по кругу». Либеральные лидеры в стране меняют социалистов, однако никому не удается изменить экономическую сферу.

«В этом Украина очень схожа с Аргентиной. Потому что мы как раз начинаем путь в этом направлении. Можно сказать, заходим в этот круг, из которого выхода нет», — предупредил он.

Эксперт добавил, что аграрная экономика не способна удовлетворить все потребности Украины. По этой причине страна «сидит по уши в долгах, которые не может погасить», а дефолты превращаются в обыденные явления.

Ранее сообщалось, что Украина захотела создать военную экономику из-за непостоянства Запада. Об этом написала газета Financial Times.