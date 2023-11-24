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01:47, 24 ноября 2023Бывший СССР

Украину предупредили о тупике из-за модели экономики

Экономист Вернивский предрек Украине тупик из-за аграрной модели экономики

Фото: Unsplash

Экономист Павел Вернивский заявил, что ориентирование экономики Украины на аграрный сектор грозит крахом для страны. Об этом он написал в статье для издания «Фокус.UA».

Вернивский напомнил, что аграрная модель экономики присуща Аргентине, которая «уже много лет ходит по кругу». Либеральные лидеры в стране меняют социалистов, однако никому не удается изменить экономическую сферу.

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«В этом Украина очень схожа с Аргентиной. Потому что мы как раз начинаем путь в этом направлении. Можно сказать, заходим в этот круг, из которого выхода нет», — предупредил он.

Эксперт добавил, что аграрная экономика не способна удовлетворить все потребности Украины. По этой причине страна «сидит по уши в долгах, которые не может погасить», а дефолты превращаются в обыденные явления.

Ранее сообщалось, что Украина захотела создать военную экономику из-за непостоянства Запада. Об этом написала газета Financial Times.

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      Марина Совина
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