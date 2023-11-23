Украина захотела создать военную экономику из-за непостоянства Запада

FT: Украина планирует создать военную экономику из-за непостоянства Запада

Украинские власти хотят создать военную экономику по образцу Израиля из-за непостоянства поддержки Запада. Об этом говорится в материале Financial Times (FT).

Подчеркивается, что у Киева нет иллюзий по поводу западной помощи. «План игры состоит в том, чтобы создать военную экономику, ориентированную на оборону и технологии, по модели Израиля», — пишет корреспондент FT Алекс Расселл.

Кроме того, по его словам, на Украине есть опасения, что конфликт будет забыт, а поставки вооружения Западом замедлятся. Помимо этого, отмечается, что Киев боится переизбрания Дональда Трампа на пост президента США.

Ранее Палата представителей одобрила проект бюджета США без помощи Украине и Израилю. Документ предполагает двухэтапное финансирование правительственных программ. Позднее глава комитета Сената США по международным отношениям Бен Кардин заявил, что Украина в отчаянии и, в отличие от Израиля, помощь ей нужна срочно.

