В США сравнили положение на Украине и в Израиле

Сенатор США Кардин: Украина в отчаянии и ей срочно нужна помощь

Украина в отчаянии, и, в отличие от Израиля, помощь ей нужна срочно. Глава комитета Сената США по международным отношениям Бен Кардин сравнил положение в двух странах, сообщает New Yorker.

«Давайте признаем, что Украина в отчаянии, и им нужна помощь незамедлительно», — сказал он.

По его словам, поддерживать Израиль тоже нужно, но не критично, в то время как для Киева своевременная помощь гораздо важнее. У Израиля есть возможность защитить себя, и США должны быть уверены, что дали все необходимое для этого, добавил Кардин.

Ранее Палата представителей одобрила проект бюджета США без помощи Украине и Израилю. Документ предполагает двухэтапное финансирование правительственных программ.