Мужчина снял квартиру через приложение и нашел скрытую камеру в гостиной

Мужчина снял квартиру на Airbnb и нашел скрытую камеру между подушками дивана

Британец снял квартиру через приложение Airbnb и нашел скрытую камеру в гостиной. Подробностями делится издание Independent.

Ян Тимберелл (Ian Timbrell) из Кардиффа рассказал, что обнаружил записывающее устройство между подушками дивана. «Для меня это серьезное вторжение в личную жизнь!» — возмутился мужчина.

Помимо «жуткой веб-камеры», британца смутили мухи на кухне. «В этом доме их целая сотня. Это отвратительно», — пожаловался он. По данным источника, Тимберелл заплатил 40 фунтов (4,5 тысячи рублей) за комнату в частном жилье, где остановился еще один путешественник. В итоге мужчине пришлось искать другое жилье поздно вечером в незнакомом городе.

Ранее туристы из Китая отправились в свадебное путешествие и случайно нашли в номере арендованного на Airbnb жилья скрытую камеру. Устройство находилось в розетке напротив кровати. Пара сообщила о находке в полицейский участок, оставила жалобу на платформе бронирования и переехала в другой отель.

