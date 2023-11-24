Мужчинам назвали доступный продукт для усиления либидо

Регулярное употребление в пищу тыквенных семечек улучшает работу нервной системы и почек, а также благотворно сказывается на мужском здоровье, заявила терапевт, диетолог Елена Тихомирова. Ее слова приводят «Известия».

Врач заявила, что тыквенные семечки — уникальный по своему составу продукт. По ее словам, в 60 граммах, то есть в горстке семян, содержится суточная доза полезного для расслабления нервной системы и мышц магния, важного для здоровья костей фосфора, а также необходимые для процесса кроветворения кобальт, марганец и медь.

Кроме того, как отметила Тихомирова, в этом продукте присутствует суточная норма хрома и цинка. «Хром необходим для регуляции углеводного обмена крови, способствует снижению аппетита. Цинк — это минерал, который участвует в сперматогенезе и улучшает производство мужских половых гормонов и спермы. Поэтому тыквенные семечки можно назвать природным афродизиаком», — объяснила диетолог.

В заключение врач добавила, что тыквенные семечки полезны в любом виде. Однако не стоит забывать, что они, как и орехи, достаточно калорийны, поэтому злоупотреблять ими не стоит.

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