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Гинеколог перечислила повышающие либидо женщин продукты

Гинеколог Волкова: шоколад и гранаты помогут повысить женское либидо и похудеть

Фото: Caroline Attwood / Unsplash

Врач-гинеколог Екатерина Волкова заявила, что лишний вес, метаболический синдром и дефицит серотонина, фолиевой кислоты и антиоксидантов, часто становятся причиной снижения женского либидо. В своем Telegram-канале она перечислила продукты, которые помогут похудеть и повысить уровень сексуального влечения у женщин.

Специалист сказала, что повышению либидо женщин способствует средиземноморская диета, которая богата овощами, рыбой и цельнозерновыми продуктами — такой тип питания, по ее словам, позволит снизить вес, улучшить метаболизм и существенно улучшит качество интимной жизни.

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Среди продуктов, повышающих женское либидо, Волкова выделила богатые антиоксидантами гранаты и шоколад. «Горький шоколад — мощный афродизиак, поскольку какао содержит фенитиламин, который стимулирует выработку дофамина. Именно он дает чувство счастья, шоколад в конечном итоге вызывает чувство благополучия и радости, улучшается либидо», — пояснила гинеколог, добавив, что достаточно 30 граммов этого лакомства в день.

Также врач рекомендовала женщинам включить в рацион жгучий перец, поскольку в нем содержится вещество капсаицин, которое помогает улучшить кровообращение, в том числе и в органах малого таза, и ваниль, которая оказывает благотворное влияние на гипотоламус — именно эта часть мозга ответственна за сексуальность. В свою очередь, восполнить дефицит серотонина, по словам Волковой, помогут бобовые и кукуруза.

Ранее сексолог Алия Королева предупредила об опасности неправильного выбора секс-игрушек. По ее словам, навредить может даже форма устройства, чтобы не травмироваться и не навредить интимной жизни.

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Наталья Обрядина
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