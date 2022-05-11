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Сексолог предупредила об опасностях неправильного выбора секс-игрушек

Сексолог Алия Королева: жесткие и однообразные секс-игрушки могут навредить интимной жизни

Фото: Gwen Mamanoleas / Unsplash

Психолог, сексолог Алия Королева рассказала, на что стоит обратить внимание при выборе секс-игрушек, и перечислила случаи, когда интим-товары могут представлять опасность. Ее слова приводит «Пятый канал».

По словам специалиста, навредить может даже форма устройства, потому стоит выбирать игрушки для взрослых с обтекаемыми краями. «Если игрушка имеет жесткие грани, жесткие швы, некачественно сделана, она может также травмировать слизистую, и вагинальную, и анальную», — предупредила Королева.

Кроме того, продолжила специалистка, навредить интимной жизни могут однообразные секс-игрушки. «Женщина не сможет получить вагинальный оргазм с мужчиной, потому что все будет направленно на то, чтобы стимулировать клитор. Поэтому если вы используете игрушки, применяйте не только узконаправленно, например, клиторально, также используйте стимуляторы вагинальные или анальные», — посоветовала сексолог.

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Также эксперт рекомендует обращать внимание на сопровождающие товар документы и покупать такие игрушки только в специализированных магазинах. «Игрушка может быть опасна только в том случае, если вы ее покупали в непроверенном магазине, и у нее нет сертификатов, она может быть сделана из токсичного материала», — рассказала Королева. Наконец, игрушку, напомнила сексолог, нужно правильно использовать и обрабатывать, предварительно прочитав инструкцию. Это, заключает врач, поможет избежать инфекций влагалища и причинения другого вреда здоровью — например, при использовании электрических устройств рядом с водой.

Ранее сексолог, семейный терапевт Исла МакКимми предостерегла женихов и невест, желающих открыто изменять своему партнеру перед свадьбой. Как заметила специалистка, нет никаких исследований, доказывающих, что подобное решение пойдет на пользу будущему союзу.

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Александра Лисица
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