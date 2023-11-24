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22:24, 24 ноября 2023Бывший СССР

На Украине решили увеличить число женщин-командиров

Минобороны Украины: планируется увеличить число женщин-командиров на передовой

Фото: Stringer / Reuters

Украинские власти намерены бороться с сексизмом путем увеличения числа женщин-командиров рот на передовой. Об этом рассказала госсекретарь министерства обороны страны Людмила Дараган, передает РИА Новости.

Она указала на «определенный перекос», отметив, что практически все командиры — мужчины. По словам госсекретаря, это связано с гендерными стереотипами. «Мы уже прошли стереотип о том, что женщина не может воевать. Теперь нужно преодолеть стереотип "женщина не может командовать"», — подчеркнула она.

Дараган уточнила, что сейчас в украинской армии служат более 62 тысяч женщин. Из них военнослужащих — 43,5 тысячи человек, а 18,6 тысячи — гражданский персонал. «При этом 7,7 тысячи женщин — офицеры, 11,7 тысячи — сержантский состав, 22,7 тысячи — солдаты», — сообщила она.

Ранее стало известно о росте числа женщин-военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 40 процентов за два года. Отмечалось, что около 5 тысяч женщин находятся непосредственно в зоне боевых действий.

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      Марина Совина
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