На Украине заявили о росте числа женщин в рядах ВСУ

В Минобороны Украины заявили о росте числа женщин в рядах ВСУ на 40 %

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за два года на 40 процентов возросло число женщин-военнослужащих. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале медийной площадки Минобороны Украины Military Media Center.

Сообщается, что женщины составляют более 7 процентов от общей численности ВСУ. Всего в украинской армии служат более 60 тысяч женщин.

«Если в 2014 году общая численность женщин в ВСУ составила 49 926 человек, из них военнослужащих — 16 557 человек, то по состоянию на октябрь 2023 года (по данным кадрового центра ВСУ) число женщин в ВСУ возросло до 62 062 человек, из них военнослужащих — 43 479 человек», — говорится в сообщении Military Media Center.

Отмечается, что женщины занимают почти половину гражданских должностей в ВСУ, а около 5 тысяч находятся непосредственно в зоне боевых действий.

Ранее о росте числа женщин в украинской армии сообщила Служба внешней разведки России. По данным СВР, за рекомендациями провести дополнительную мобилизацию женщин стоят «американские и британские кураторы Киева».