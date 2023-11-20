В России заявили о росте числа женщин в ВСУ из-за нехватки военных

СВР: Украина увеличивает число женщин в ВСУ из-за нехватки людей на фронте

Из-за острой нехватки людей на фронте власти Украины вынуждены увеличивать число женщин-военных в рядах ВСУ, заявляет Служба внешней разведки России. Ее сообщение приводит РИА Новости.

По данным СВР, ссылающейся на оценку Запада, число женщин в украинской армии превысило 40 тысяч человек. Там указали, что Киев повысил возраст призыва женщин на военную службу до 60 лет, а также намерен расширить перечень женских профессий, подпадающих под мобилизацию, в том числе медиков.

СВР утверждает, что за рекомендациями руководству Украины провести дополнительную мобилизацию женщин стоят «американские и британские кураторы Киева».

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер отметил, что киевские власти привлекают на службу в ряды ВСУ женщин пенсионного возраста.