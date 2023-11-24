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10:24, 24 ноября 2023Мир

На Западе заявили об успехе российской стратегии на Украине

FA: Россия успешно использует нетрадиционные методы войны в ходе СВО на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия успешно научилась использовать нетрадиционные методы ведения войны для достижения поставленных целей в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, в их числе — удары по украинской энергетической инфраструктуре с помощью дронов и ракет. На российские стратегические успехи обратили внимание обозреватели журнала Foreign Affairs (FA).

«На фронте традиционных способов ведения боевых действий Москва сосредоточена на удержании своих оборонительных линий, Россия объединила эту военную стратегию с нестандартными методами. Один из них — использовать беспилотники и ракеты для разрушения энергетической инфраструктуры Украины. Пока украинцы отказываются сдаваться, но [российские] атаки уже разрушили экономику Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские стратегические успехи ощутимо подорвали темпы военной поддержки Украины, что привело к снижению поставок оружия и техники Киеву со стороны НАТО.

Ранее американские журналисты выяснили, что граждане Украины готовы на территориальные уступки ради установления мира с Россией. «Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», — заявило агентство Bloomberg. Также подчеркивается, что за год для Украины ситуация в зоне военных действий почти не изменилась.

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      Виктория Кондратьева
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