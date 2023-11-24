На Украине заявили о готовности на территориальные уступки для мира с Россией

Bloomberg: украинцы готовы жертвовать территориями для мира с Россией

Американские журналисты проанализировали опросы среди граждан Украины о ходе конфликта с Россией. Об этом написало агентство Bloomberg.

Согласно данным авторов, часть украинцев выразили готовность пойти на территориальные уступки ради мира с Россией.

«Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», — заявило агентство.

В публикации подчеркивается, что за год для Украины ситуация в зоне военных действий почти не изменилась. Поддержка западных стран Киеву также не помогает, заключили журналисты.

Ранее в США призвали отменить санкции против России для достижения мира на Украине. С таким мнением выступила аналитик София Ампгкариан в статье для Responsible Statecraft.