В США призвали отменить санкции против России для мира на Украине

RS: Западу придется отменить санкции для согласия России на мир с Украиной

Аналитик София Ампгкариан заявила, что западные санкции против России потерпели полный провал. Ограничения необходимо отменить для заключения мирного соглашения на Украине, написала она в статье для Responsible Statecraft.

Ампгкариан призвала страны Запада признать, что отказ от санкции против России и ее активов может стать необходимостью для проведения переговоров по Украине. Она также обратила внимание на меры, с помощью которых Москва устояла от воздействия ограничений.

По мнению эксперта, Банк России «очень быстро» ответил на санкции Запада и ограничил свободное движение капитала за рубеж, а также повысил ключевую ставку до 20 процентов. Она добавила, что ограничения также не остановили рост российской внешней торговли. В заключение аналитик назвала меры против России «самым ярким примером провала санкционной политики».

Ранее в Евросоюзе признали сложность согласования нового пакета антироссийских санкций. По словам источника одного из стран из Совета ЕС, обсуждение 12-го пакета займет длительное время. В него намерены включить жесткие меры для недопущения обхода Россией ограничений через третьи страны.