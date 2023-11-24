В США призвали отменить санкции против России для мира на Украине
Аналитик София Ампгкариан заявила, что западные санкции против России потерпели полный провал. Ограничения необходимо отменить для заключения мирного соглашения на Украине, написала она в статье для Responsible Statecraft.
Ампгкариан призвала страны Запада признать, что отказ от санкции против России и ее активов может стать необходимостью для проведения переговоров по Украине. Она также обратила внимание на меры, с помощью которых Москва устояла от воздействия ограничений.
По мнению эксперта, Банк России «очень быстро» ответил на санкции Запада и ограничил свободное движение капитала за рубеж, а также повысил ключевую ставку до 20 процентов. Она добавила, что ограничения также не остановили рост российской внешней торговли. В заключение аналитик назвала меры против России «самым ярким примером провала санкционной политики».
Ранее в Евросоюзе признали сложность согласования нового пакета антироссийских санкций. По словам источника одного из стран из Совета ЕС, обсуждение 12-го пакета займет длительное время. В него намерены включить жесткие меры для недопущения обхода Россией ограничений через третьи страны.