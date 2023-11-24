Названо примерное число оставшихся в секторе Газа россиян

Представительство РФ при ПНА: в секторе Газа осталось около 450 россиян

В секторе Газа осталось около 450 россиян. Примерное число находящихся в анклаве россиян назвала пресс-секретарь расположенного в городе Рамалла представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова, передает ТАСС.

«Порядка 450 россиян сейчас находятся на территории палестинского анклава», — сказала она.

По ее словам, точное количество граждан России на территории Газы сложно определить. На консульском учете состоят около 1,2 тысячи россиян, добавила она.

Тем не менее еще не все поставили на учет своих детей, некоторые могли приехать в Газу именно в момент начала резкой эскалации и остались в секторе, объяснила Зарипова. Другие, наоборот, в то время выехали из анклава и не смогли вернуться в Газу, уточнила представитель России при ПНА.

Утром Израиль открыл огонь по сектору Газа после объявления перемирия. Четырехдневное гуманитарное перемирие между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС вступило в силу 24 ноября в 7 часов утра (8:00 мск).