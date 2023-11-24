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11:57, 24 ноября 2023Мир

Израиль открыл огонь по сектору Газа после объявления перемирия

Al Jazeera: Израиль открыл огонь по людям в секторе Газа на фоне перемирия

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по району сектора Газа после объявления перемирия. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, в результате обстрела ранено семь палестинцев. Это были люди, которые пытались вернуться на север территории. Корреспондент РИА Новости до этого сообщал, что ЦАХАЛ призвала палестинцев не возвращаться на север анклава, несмотря на приостановку огня.

Четырехдневное гуманитарное перемирие между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС вступило в силу 24 ноября в 7 часов утра (8:00 мск). Ожидается, что в ближайшее время из израильских тюрем будут выпущены несколько палестинцев в обмен на освобождение боевиками ХАМАС первой группы пленных израильтян.

Тем временем в Израиле заявили, что сразу по окончании четырехдневного гуманитарного перемирия наземная операция в Газе продолжится. Страна продолжит решать военные задачи в анклаве и не остановится, пока потенциал палестинского движения не будет уничтожен.

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