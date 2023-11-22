В Израиле прокомментировали сделку с ХАМАС

Постпред Эрдан: Израиль продолжит операцию в секторе Газа после паузы с ХАМАС

После завершения паузы в боевых действиях с ХАМАС Израиль продолжит решать военные задачи в анклаве и не остановится, пока потенциал палестинского движения не будет уничтожен. Об этом рассказал постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан в ходе заседания Совбеза ООН, пишет РИА Новости.

«Пусть у вас не будет никаких заблуждений: как только пауза завершится, мы будем полной силой продолжать решение наших задач и не остановимся, пока весь потенциал ХАМАС не будет уничтожен», — отметил он.

22 ноября стало известно, что Министерство иностранных дел Катара сообщило о заключении договоренности палестинским движением ХАМАС и Израилем о четырехдневной гуманитарной паузе в секторе Газа. Как уточнялось, о времени старта гуманитарной паузы объявят в течение суток. В МИД Катара также допустили, что она может продлиться дольше, чем было оговорено.

До этого ХАМАС подтвердило договоренность с Израилем о временном перемирии и освобождении заложников в обмен на палестинских заключенных. Стороны конфликта договорились о прекращении огня и приостановке всех военных действий на территории Газы.