Обвиненного в надругательстве над ребенком россиянина признали невменяемым

Суд отправил обвиненного в педофилии екатеринбуржца на принудительное лечение

Суд признал невменяемым и отправил на принудительное лечение 34-летнего мужчину, обвиненного в надругательстве над ребенком в Екатеринбурге. Об этом сообщает E1 со ссылкой на пресс-службу Чкаловского районного суда.

В отношении него было возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера. В случае признания виновным мужчине грозило до двадцати лет заключения.

По информации издания, все произошло в июне в Чкаловском районе Екатеринбурга. С заявлением в полицию обратились родители пострадавшего ребенка. Сотрудники правоохранительных органов быстро задержали подозреваемого и поместили его под стражу. Как сообщали E1 местные жители, мужчину часто видели на детских площадках — он постоянно находился в компании детей и представлялся писателем.