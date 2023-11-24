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19:13, 24 ноября 2023Силовые структуры

Обвиненного в надругательстве над ребенком россиянина признали невменяемым

Суд отправил обвиненного в педофилии екатеринбуржца на принудительное лечение

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Суд признал невменяемым и отправил на принудительное лечение 34-летнего мужчину, обвиненного в надругательстве над ребенком в Екатеринбурге. Об этом сообщает E1 со ссылкой на пресс-службу Чкаловского районного суда.

В отношении него было возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера. В случае признания виновным мужчине грозило до двадцати лет заключения.

По информации издания, все произошло в июне в Чкаловском районе Екатеринбурга. С заявлением в полицию обратились родители пострадавшего ребенка. Сотрудники правоохранительных органов быстро задержали подозреваемого и поместили его под стражу. Как сообщали E1 местные жители, мужчину часто видели на детских площадках — он постоянно находился в компании детей и представлялся писателем.

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