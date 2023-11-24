ОМОН вручил сотрудникам подмосковного склада Wildberries повестки в военкомат

В Электростали ОМОН провел рейд на складе Wildberries и вручил повестки

В Электростали Московской области ОМОН провел рейд на складе Wildberries и вручил его сотрудникам повестки в военкомат. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, представителей Росгвардии в первую очередь интересовали те из сотрудников, кто находится на территории России нелегально, а также недавно получившие российское гражданство и решившие не вставать на воинский учет.

Сколько всего повесток было вручено работникам склада ОМОНом, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Воронеже около 50 посетителей ресторана азербайджанской кухни «Форт» получили повестки в военкомат. Силовики нагрянули в заведение, где компания праздновала день рождения, и устроили проверку документов прямо во время торжества.