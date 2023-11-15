Силовики пришли в азербайджанский ресторан в Воронеже. Шумное застолье закончилось выдачей повесток в военкомат

В Воронеже примерно 50 посетителям азербайджанского ресторана вручили повестки

В Воронеже около 50 посетителей ресторана азербайджанской кухни «Форт» получили повестки. Силовики нагрянули в заведение, где компания праздновала день рождения, и устроили проверку документов прямо во время торжества.

По данным местных телеканалов, большинство гостей шумного застолья, которым были вручены документы о вызове в военкомат, — получившие российское гражданство азербайджанцы.

В российских городах начали искать не вставших на воинский учет мигрантов

В подмосковных Котельниках омоновцы провели рейд возле мечети. Оттуда они забрали для проверки документов 300 человек. После — всех отправили в военный комиссариат.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Челябинске мигрантам, которые получили российское гражданство и не встали на воинский учет, вручили повестки прямо на Китайском рынке в Металлургическом районе. Сотрудники военных комиссариатов при поддержке ОМОН раздали повестки семи человекам, троих увезли для постановки на учет.

А в Санкт-Петербурге в ходе рейда полиция принудительно доставила в городские военкоматы более 100 мигрантов. У всех доставленных в комиссариаты уже были российские паспорта, однако мужчины не состояли на воинском учете.

В России захотели лишать мигрантов гражданства из-за отказа служить в армии

В августе член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что лишение мигрантов приобретенного гражданства за отказ становиться на воинский учет и проходить службу в рядах Вооруженных сил (ВС) может стать справедливой практикой.

По его мнению, уклонение от прохождения службы по призыву мигрантами является отказом от выполнения обязательств, взятых на себя при вступлении в гражданство России.

Человек приходит, получает паспорт и начинает бегать от того, чтобы встать на воинский учет. Убегает от своего долга, он долг не хочет родине отдать. Соответственно, если ты не хочешь вставать на воинский учет, значит, положи паспорт и ты свободен Кирилл Кабанов член СПЧ

28 августа в Госдуму внесли проект закона, предусматривающий лишение приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации. Его авторы отмечают, что новые граждане России обязаны исполнять обязанности, установленные Конституцией.

В свою очередь, глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства мигрантов, которые отказываются участвовать в специальной военной операции (СВО).

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Жены участников СВО призвали доносить на соседей-мигрантов в военкомат

Супруги участников спецоперации призвали доносить на не вставших на воинский учет соседей-мигрантов — «новоиспеченных граждан России» в военные комиссариаты.

Участницы сообщества «Сибирский тыл» предложили оказать помощь в доставке не вставших на учет граждан до пункта назначения. Одна из них развила эту идею и предложила установить норму, согласно которой женщине будут возвращать ушедшего на спецоперацию мужа за десятерых переданных в военкомат мигрантов.

