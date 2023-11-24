Пашинян оценил сложность заключения мира с Азербайджаном

Пашинян: неясно, согласится ли Баку на мир на предложенных Арменией принципах

В настоящий момент неизвестно, согласен ли Баку заключить мирный договор на основе предложенных Ереваном трех принципов. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе переговоров необходимо уточнить, готов ли Азербайджан заключать договор на основе предложений армянской стороны.

«Факт в том, что у нас нет уверенности, хотя Азербайджан заявлял о признании территориальной целостности Армении, но здесь нужна конкретика — что имеет в виду Азербайджан, говоря о территориальной целостности Армении», — добавил он.

Ранее в армянском МИД сообщали, что Ереван и Баку договорились о встрече комиссий по делимитации, которая пройдет 30 ноября. В ведомстве уточнили, что делегации встретятся на границе между двумя республиками.