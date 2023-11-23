Армения и Азербайджан договорились провести встречу комиссий по делимитации

МИД Армении: Баку и Ереван договорились о встрече комиссий по делимитации

Армения и Азербайджан договорились, что встреча комиссий по делимитации пройдет 30 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского МИД.

По данным дипломатического ведомства, делегации встретятся на границе между двумя странами. Ереван и Баку будут представлены профильными комиссиями по демаркации госграницы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что не видит препятствий для установления мира между государствами. По его словам, Баку готов к диалогу с Ереваном для подписания мирного договора и нормализации отношений между двумя странами.

Перед этим в МИД Армении призвали Азербайджан к проведению заседаний комиссий по демаркации границы, а также передали шестое по счету предложение мирного соглашения.