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12:08, 23 ноября 2023Бывший СССР

Армения и Азербайджан договорились провести встречу комиссий по делимитации

МИД Армении: Баку и Ереван договорились о встрече комиссий по делимитации

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Армения и Азербайджан договорились, что встреча комиссий по делимитации пройдет 30 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского МИД.

По данным дипломатического ведомства, делегации встретятся на границе между двумя странами. Ереван и Баку будут представлены профильными комиссиями по демаркации госграницы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что не видит препятствий для установления мира между государствами. По его словам, Баку готов к диалогу с Ереваном для подписания мирного договора и нормализации отношений между двумя странами.

Перед этим в МИД Армении призвали Азербайджан к проведению заседаний комиссий по демаркации границы, а также передали шестое по счету предложение мирного соглашения.

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      Александр Курбатов
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