Пашинян захотел обсудить отношения с Россией на высшем уровне
Пашинян: Ереван надеется обсудить отношения с Россией на высшем уровне
Ереван надеется в ближайшее время обсудить отношения с Россией на более высоком уровне. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает РИА Новости.
«Мы ожидаем от армяно-российских отношений взаимопонимания, обоюдного уважения интересов, суверенитета, независимости и обязательств», — заявил армянский лидер.
Он добавил, что в Ереване захотели продолжить и активизировать обсуждение общих с Москвой вопросов «на более высоком или высшем уровне».
Ранее Пашинян заявил, что действия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не соответствуют интересам Армении.