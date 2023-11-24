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18:54, 24 ноября 2023Бывший СССР

Пашинян захотел обсудить отношения с Россией на высшем уровне

Пашинян: Ереван надеется обсудить отношения с Россией на высшем уровне

Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / Reuters

Ереван надеется в ближайшее время обсудить отношения с Россией на более высоком уровне. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Мы ожидаем от армяно-российских отношений взаимопонимания, обоюдного уважения интересов, суверенитета, независимости и обязательств», — заявил армянский лидер.

Он добавил, что в Ереване захотели продолжить и активизировать обсуждение общих с Москвой вопросов «на более высоком или высшем уровне».

Ранее Пашинян заявил, что действия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не соответствуют интересам Армении.

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      Алевтина Запольская
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