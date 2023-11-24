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09:21, 24 ноября 2023Путешествия

Почти полсотни рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

В трех аэропортах Москвы 24 ноября отменили и задержали 48 рейсов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В трех аэропортах Москвы в пятницу, 24 ноября, отменили и задержали 48 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Как стало известно, во Внуково отложили 10 отправлений, 4 рейса не состоялись. В Домодедово 14 самолетов отправились с опозданием, еще 5 вылетов отменили. При этом в Шереметьево 14 воздушных судов вылетели позже назначенного, а один рейс был отменен.

Данных об изменении времени вылета воздушных судов из аэропорта Жуковский нет. Как пишет РИА Новости, сбой расписания почти полусотни самолетов произошел на фоне снегопада в столице.

Ранее самолет, летевший из Шри-Ланки в Россию, сменил курс и сел в другой стране. Сначала вылет несколько раз переносили, а потом пассажиров предупредили, что лайнеру придется приземлиться в Узбекистане для дозаправки. В Ташкенте борт стоял три часа, из-за чего многие пассажиры пропустили стыковочные рейсы.

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      Мария Борисова
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