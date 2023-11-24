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15:14, 24 ноября 2023Россия

Под Москвой два мигранта избили отказавшегося их подвезти пенсионера

В подмосковном Щелково два мигранта избили отказавшегося их довезти пенсионера

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Подмосковье два мигранта избили пенсионера, который отказался их подвезти. Об этом сообщило управление МВД по Московской области в Telegram-канале.

По информации правоохранителей, уроженцы Средней Азии на Комсомольской улице в Щелково принудительно остановили автомобиль, за рулем которого был 76-летний мужчина. Они без спроса сели к нему в автомобиль и потребовали отвезти их в микрорайон Заречный.

«Услышав отказ, правонарушители избили пенсионера, а также повредили пассажирскую дверь автомашины, после чего он довез их до места назначения», — сообщили в ГУ МВД России.

Те же мигранты в день происшествия напали на еще одного местного жителя. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге два мигранта в состоянии алкогольного опьянения напали на 84-летнюю пенсионерку. Как сообщила пострадавшая, один из приезжих подбежал сзади и толкнул ее, а затем украл пять тысяч рублей. Правоохранители задержали двух злоумышленников — ими оказались приезжие из Узбекистана, которые сейчас нигде не работают.

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      Анастасия Шейкина
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