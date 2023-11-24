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20:04, 24 ноября 2023Силовые структуры

Подозреваемый подарил женщине-следователю подарок с гранатой

В Петербурге сотрудница полиции получила гранату в подарок от подозреваемого

Фото: Balcer~commonswiki / Wikimedia

Сотрудница полиции из Санкт-Петербурга получила праздничный пакет с гранатой от одного из подозреваемых. Об этом сообщает «Фонтанка» в пятницу, 24 ноября.

По данным издания, сообщение о подарке женщина-следователь получила вечером 22 ноября. Отправителем оказался подозреваемый, проходящий по одному из дел в ее производстве. Праздничный пакет сотруднице нужно было забирать с работы, о чем она проинформировала своих коллег. Подарок обнаружили у ворот отдела на улице Дыбенко в Петербурге, в нем находился предмет, похожий на гранату Ф-1. Его сразу же осмотрели взрывотехники и признали неопасным.

Отправителя подарка ищут.

Ранее в Донецке полицейские обнаружили у двух местных жителей боеприпасы.

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      Олеся Мицкевич
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