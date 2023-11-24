Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:32, 24 ноября 2023Силовые структуры

Полиция задержала 16 мигрантов во время проверки сотрудников Wildberries

Полицейские задержали 16 работников склада Wildberries в Электростали

Фото: Светлана Возмилова / Globallookpress.com «Лента.ру»

Сотрудники полиции задержали 16 иностранцев в подмосковной Электростали за нарушение миграционного законодательства. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

В отношении всех задержанных составлены протоколы по статьям 18.8 («Нарушение режима пребывания (проживания) в РФ»), 18.10 («Незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России») и 18.11 («Нарушение иммиграционных правил») КоАП РФ. Им назначены штрафы в размере от 2000 до 5000 рублей.

Троих нелегальных мигрантов выдворили из России. По данным МВД, проверка проводилась на территории железнодорожной станции «Фрязево». Речь идет о работниках склада Wildberries в Электростали, уточняет RT.

Ранее сотрудники ОМОН провели рейд на складе Wildberries в Электростали Московской области и вручили его работникам повестки в военкомат.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Wildberries допустили миллиардные убытки предпринимателей из-за проверки ОМОН

      20 россиянок на пять месяцев застряли в казарме со срочниками

      Жители рыбацкого города пожаловались на нашествие «миллионов и миллионов крыс»

      Троих российских подростков заподозрили в серии диверсий по заказу с Украины

      В России школьника увезли с урока с инсультом

      Вокалистка популярной рок-группы вспомнила свой самый ужасный концерт

      ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении перемирия спустя 15 минут после его начала

      Мужчина снял квартиру через приложение и нашел скрытую камеру в гостиной

      В Санкт-Петербурге подросток оказался в реанимации после тренировки по хоккею

      Российского депутата задержали по подозрению в мошенничестве на миллионы рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости