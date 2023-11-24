Полиция задержала 16 мигрантов во время проверки сотрудников Wildberries

Полицейские задержали 16 работников склада Wildberries в Электростали

Сотрудники полиции задержали 16 иностранцев в подмосковной Электростали за нарушение миграционного законодательства. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

В отношении всех задержанных составлены протоколы по статьям 18.8 («Нарушение режима пребывания (проживания) в РФ»), 18.10 («Незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России») и 18.11 («Нарушение иммиграционных правил») КоАП РФ. Им назначены штрафы в размере от 2000 до 5000 рублей.

Троих нелегальных мигрантов выдворили из России. По данным МВД, проверка проводилась на территории железнодорожной станции «Фрязево». Речь идет о работниках склада Wildberries в Электростали, уточняет RT.

Ранее сотрудники ОМОН провели рейд на складе Wildberries в Электростали Московской области и вручили его работникам повестки в военкомат.