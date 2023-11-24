Польские перевозчики на границе с Украиной стали получать угрозы

Блокирующие КПП на границе с Украиной польские перевозчики стали получать угрозы

Польские перевозчики, протестующие на границе с Украиной и блокирующие контрольно-пропускные пункты (КПП), стали получать угрозы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников протеста.

«Недавно и мне, и другим моим коллегам, которые стоят на границе, в мессенджерах стали приходить сообщения с различными угрозами», — рассказал он.

По его словам, в одном из посланий угрожающие ему люди сказали, что знают его машину, и как только он въедет на Украину, то «в лучшем случае будет возвращаться в одних трусах».

Ранее польские дальнобойщики решили продолжить блокаду КПП на границе с Украиной. Протестующие предупредили, что блокада может продлиться до января. Уточняется, что беспрепятственно пропускают только легковые автомобили и грузовики, перевозящие военную технику или гуманитарную помощь.