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09:41, 24 ноября 2023Мир

Польские дальнобойщики решили продолжить блокаду КПП на границе с Украиной

FT: польские дальнобойщики продлили блокаду КПП на границе с Украиной
СюжетПротесты на Украине

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Польские дальнобойщики решили продолжить блокаду контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Украиной. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Отмечается, что дальнобойщики обратились в Еврокомиссию с требованием восстановить квоты на передвижение украинских грузовиков, которые были отменены в прошлом году в рамках поддержки Киева, однако там заявили, что это двусторонний вопрос.

«Хорошо, что ЕС решил открыть границу в критической военной ситуации, но это не должно длиться долго и позволить украинским перевозчикам закрепиться на нашем рынке», — сказал президент Польской ассоциации международных автомобильных перевозчиков Ян Бучек.

Уточняется, что более 1000 украинских грузовиков уже стояли в очереди в Медыке утром 23 ноября, а беспрепятственно пропускали только легковые автомобили и грузовики, перевозящие военную технику или гуманитарную помощь. Протестующие предупредили, что блокада может продлиться до января.

Ранее стало известно, что польские фермеры присоединятся к протесту дальнобойщиков на границе с Украиной из-за нечестной конкуренции со стороны Украины. Один из организаторов ассоциации фермеров «Преданная деревня» Лукаш Мартин заявил, что около 100 членов организации планируют провести трехдневную акцию протеста на контрольно-пропускном пункте «Медыка».

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      Семен Александров
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