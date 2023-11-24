Польские дальнобойщики решили продолжить блокаду КПП на границе с Украиной

FT: польские дальнобойщики продлили блокаду КПП на границе с Украиной

Польские дальнобойщики решили продолжить блокаду контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Украиной. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Отмечается, что дальнобойщики обратились в Еврокомиссию с требованием восстановить квоты на передвижение украинских грузовиков, которые были отменены в прошлом году в рамках поддержки Киева, однако там заявили, что это двусторонний вопрос.

«Хорошо, что ЕС решил открыть границу в критической военной ситуации, но это не должно длиться долго и позволить украинским перевозчикам закрепиться на нашем рынке», — сказал президент Польской ассоциации международных автомобильных перевозчиков Ян Бучек.

Уточняется, что более 1000 украинских грузовиков уже стояли в очереди в Медыке утром 23 ноября, а беспрепятственно пропускали только легковые автомобили и грузовики, перевозящие военную технику или гуманитарную помощь. Протестующие предупредили, что блокада может продлиться до января.

Ранее стало известно, что польские фермеры присоединятся к протесту дальнобойщиков на границе с Украиной из-за нечестной конкуренции со стороны Украины. Один из организаторов ассоциации фермеров «Преданная деревня» Лукаш Мартин заявил, что около 100 членов организации планируют провести трехдневную акцию протеста на контрольно-пропускном пункте «Медыка».