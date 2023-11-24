Повредившего мемориальные доски россиянина отправили под арест

В Ростовской области арестовали повредившего мемориальные доски мужчину

Суд в Ростовской области арестовал жителя Веселовского района, подозреваемого в повреждении мемориальных досок на памятнике «Воинам-освободителям Великой Отечественной войны». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Мужчина пробудет в СИЗО до 24 января 2024 года. О помещении его под стражу ходатайствовал следователь.

Все случилось 22 ноября в поселке Веселый Ростовской области. 37-летний местный житель подошел к памятнику «Воинам-освободителям» с кувалдой и ударил ею по мемориальным доскам с именами воинов. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 243.4 («Уничтожение либо повреждение памятников, увековечивающих память защитников Отечества или посвященных дням воинской славы России») УК РФ.