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15:03, 24 ноября 2023Силовые структуры

Повредившего мемориальные доски россиянина отправили под арест

В Ростовской области арестовали повредившего мемориальные доски мужчину

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Суд в Ростовской области арестовал жителя Веселовского района, подозреваемого в повреждении мемориальных досок на памятнике «Воинам-освободителям Великой Отечественной войны». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Мужчина пробудет в СИЗО до 24 января 2024 года. О помещении его под стражу ходатайствовал следователь.

Все случилось 22 ноября в поселке Веселый Ростовской области. 37-летний местный житель подошел к памятнику «Воинам-освободителям» с кувалдой и ударил ею по мемориальным доскам с именами воинов. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 243.4 («Уничтожение либо повреждение памятников, увековечивающих память защитников Отечества или посвященных дням воинской славы России») УК РФ.

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