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12:43, 23 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин повредил мемориальные доски и попал под статью

В Ростовской области возбудили дело против мужчины, повредившего памятник

Фото: СУ СК РФ по РО

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, который кувалдой повредил мемориальные доски на памятнике «Воинам-освободителям Великой Отечественной войны». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 243.4 («Уничтожение либо повреждение памятников, увековечивающих память защитников Отечества или посвященных дням воинской славы России») Уголовного кодекса РФ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, 22 ноября мужчина, находясь в поселке Веселый, подошел к памятнику с кувалдой и ударил ею по мемориальным доскам с именами воинов.

Ранее в Петербурге суд приговорил 17-летнего местного жителя к 120 часам обязательных работ и принудительному лечению у психиатра за нацистское приветствие около памятника поэтессе Ольге Берггольц.

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