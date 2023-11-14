Российского подростка отправили на лечение из-за нацистского приветствия

В Петербурге суд приговорил подростка к лечению за нацистское приветствие

В Петербурге суд приговорил 17-летнего местного жителя к 120 часам обязательных работ и принудительному лечению у психиатра за нацистское приветствие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Наблюдение врача и лечение у него будут проходить в амбулаторных условиях. Подросток свою вину признал.

По версии следствия, 30 января у памятника поэтессе Ольге Берггольц осужденный растоптал цветы, возложенные в честь дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а потом несколько раз показал жест нацистского приветствия.

Ранее турист из Северодвинска увидел, как гость Военно-исторического музея артиллерии в Санкт-Петербурге изображает нацистское приветствие, и сдал его полиции.

