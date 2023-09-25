Турист увидел нацистское приветствие мужчины в Петербурге и сдал его полиции

Турист сдал гостя военного музея Петербурга полиции за нацистское приветствие

Турист из Северодвинска увидел, как гость Военно-исторического музея артиллерии в Санкт-Петербурге изображает нацистское приветствие, и сдал его полиции. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Уточняется, что 39-летний мужчина обратился к стражам правопорядка около 15:30 25 сентября. Он сообщил, что заметил на территории музея посетителя, который демонстративно вздернул руку, изобразив нацистское приветствие.

По данным издания, полиция забрала 28-летнего жителя Владивостока в отделение. После допроса его отпустили. Известно, что россиянин уже привлекался к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Москве 12-летний школьник вызвал домой полицию из-за запрета матери. Ребенок набрал номер вызова экстренной помощи и сообщил оператору, что мать его избивает.