Наказание за прогул погубило школьника

News9Live: в Индии учитель заставил школьника приседать и погубил его

В Индии учитель погубил десятилетнего школьника, наказав его за прогул урока. Об этом сообщает News9Live.

Трагическое происшествие случилось в округе Джайпур, штат Одиша, во вторник, 21 ноября. Около 15:00 учитель заметил, что Рудра Нараян Сети играет с друзьями во дворе школы, хотя должен был находиться на занятиях.

Педагог отчитал мальчиков за прогул и заставил их приседать в качестве наказания. Сделав несколько приседаний, Сети потерял сознание. Учитель сразу же оповестил родителей ребенка, и они вместе отвезли его в больницу. Однако врачи оказались бессильны, спасти школьника не удалось.

В полиции заявили, что пока ничего не знают о случившемся, так как не получали никаких заявлений от родителей мальчика или представителей школы. Позже начальник отдела образования района приехал школу и лично начал расследование происшествия.

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