Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России

Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Вечером в пятницу, 24 ноября, президент России Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) страны. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Расскажем вам о повестке дня», — пообещал пресс-секретарь Кремля.

Помимо этого, Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, рассказал, что в планах контактов с властями США по обсуждению вопросов стратегической стабильности на сегодняшний день нет. В то же время представитель Кремля подчеркнул, что потребность в этом имеется.