Кремль заявил об отсутствии планов обсуждения с США стратегической стабильности

Песков заявил об отсутствии планов обсуждения с США стратегической стабильности

Планов контактов с властями США по обсуждению вопросов стратегической стабильности пока нет, несмотря на то, что потребность в этом имеется. Об этом заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в пятницу, 24 ноября.

Таким образом пресс-секретарь Кремля ответил на вопрос, планируются ли контакты между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности, по контролю над вооружениями.

Ранее в ноябре руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби заявила, что США хотели бы вернуться к «реальным дискуссиям» с Россией по вопросу контроля над вооружениями. Однако, по словам чиновницы, для такого диалога в настоящее время не хватает «позитивной атмосферы».