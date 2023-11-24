Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:02, 24 ноября 2023Россия

Кремль заявил об отсутствии планов обсуждения с США стратегической стабильности

Песков заявил об отсутствии планов обсуждения с США стратегической стабильности

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Планов контактов с властями США по обсуждению вопросов стратегической стабильности пока нет, несмотря на то, что потребность в этом имеется. Об этом заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в пятницу, 24 ноября.

Таким образом пресс-секретарь Кремля ответил на вопрос, планируются ли контакты между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности, по контролю над вооружениями.

Ранее в ноябре руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби заявила, что США хотели бы вернуться к «реальным дискуссиям» с Россией по вопросу контроля над вооружениями. Однако, по словам чиновницы, для такого диалога в настоящее время не хватает «позитивной атмосферы».

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Запад заинтересовался тоннами затопленного в Балтике химоружия. Что за боеприпасы лежат на дне и зачем их поднимать?

      Киев снял статус «спонсора войны» с переставших возить российскую нефть компаний

      Банда грузин попалась на краже редких книг Пушкина во Франции

      Лукашенко предлагал Сапеге выйти замуж за Протасевича. Почему женитьба не состоялась?

      Зумеры признали популярные у старшего поколения лосины устаревшими

      Полиция изъяла 40 килограммов наркотиков у прятавших пакеты в лесу россиян

      В Кремле заявили об ответных мерах России на расширение НАТО

      В Москве 17-летний подросток обвинил уроженца Чечни в изнасиловании

      Популярный комик описал опыт участия в КВН словами «жестко пили»

      Власти города в России подарили плохо видящей матери участника СВО гнилые овощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости