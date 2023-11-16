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06:13, 16 ноября 2023Мир

В США заявили о желании вернуться к диалогу с Россией по вооружениям

Хруби: США желают вернуться к дискуссиям с РФ по контролю над вооружениями

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби заявила, что США хотели бы вернуться к «реальным дискуссиям» с Россией по вопросу контроля над вооружениями. Об этом она сообщила в интервью изданию Ассоциации по контролю над вооружениями, передает РИА Новости.

Однако, по словам Хруби, для такого диалога в настоящее время не хватает «позитивной атмосферы». Политик отметила, что руководству США известно о том, что режим контроля над вооружениями находится «не в лучшем состоянии». «Мы знаем, что стратегическая стабильность находится не в том виде, какой мы хотели бы видеть ее. Нам хотелось бы вернуться к реальным дискуссиям по контролю над вооружениями и стратегической безопасности», — подчеркнула она.

Также Хруби указала, что не может решить вопрос с необходимой «позитивной атмосферой» в одиночку. «Чтобы выложить больше на стол, это должно стать решением всего правительства», — высказалась она.

Ранее издание Foreign Affairs предрекло, что техническое сотрудничество России и КНДР усилит угрозу для США. Кроме того, в КНДР обвинили США в поставках Украине запрещенных вооружений. США все еще поставляют на фронт Украины летальные вооружения, в том числе кассетные авиабомбы, заявил глава департамента по делам международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су.

Оружие России
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      Екатерина Подвигина
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