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01:07, 24 ноября 2023Экономика

Путин разрешил российским компаниям выкупить акции «Русского угля»

Президент Путин разрешил российским компаниям сделки с акциями «Русского угля»
Владимир Путин

Владимир Путин . Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин разрешил российским компаниям провести сделки с акциями компании «Русский уголь» и выкупить принадлежащие кипрским фирмам Claverley Holding Limited и Kilton Overseas Limited. Распоряжение размещено на официальном портале опубликования правовых актов.

Согласно документу, «Единая угольная компания РУ» сможет приобрести 1,03 млрд обыкновенных акций у Claverley Holding Limited, а ООО «Омега» — 103 137 обыкновенных акций Kilton Overseas Limited.

Компаниям разрешено передать в залог банку ВТБ сто процентов ценных бумаг, приобретенных на основании данного распоряжения.

Также Путин разрешил «Русскому углю» передать в залог ВТБ сто процентов обыкновенных акция «Амурского угля» и «Краснойрсккрайуголь», а также все доли в уставном капитале ООО «Разрез Кирбинский» и «Омега».

«Русский уголь» ведет добычу угля на разрезах в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах. Продукция направляется на внутренний рынок и экспорт.

Ранее правительство России утвердило правила выплаты компенсаций зарубежным холдингам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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      Марина Совина
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