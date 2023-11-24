Путин разрешил российским компаниям выкупить акции «Русского угля»

Президент Путин разрешил российским компаниям сделки с акциями «Русского угля»

Президент России Владимир Путин разрешил российским компаниям провести сделки с акциями компании «Русский уголь» и выкупить принадлежащие кипрским фирмам Claverley Holding Limited и Kilton Overseas Limited. Распоряжение размещено на официальном портале опубликования правовых актов.

Согласно документу, «Единая угольная компания РУ» сможет приобрести 1,03 млрд обыкновенных акций у Claverley Holding Limited, а ООО «Омега» — 103 137 обыкновенных акций Kilton Overseas Limited.

Компаниям разрешено передать в залог банку ВТБ сто процентов ценных бумаг, приобретенных на основании данного распоряжения.

Также Путин разрешил «Русскому углю» передать в залог ВТБ сто процентов обыкновенных акция «Амурского угля» и «Краснойрсккрайуголь», а также все доли в уставном капитале ООО «Разрез Кирбинский» и «Омега».

«Русский уголь» ведет добычу угля на разрезах в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах. Продукция направляется на внутренний рынок и экспорт.

Ранее правительство России утвердило правила выплаты компенсаций зарубежным холдингам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

