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14:12, 24 ноября 2023Культура

Рэпер Big Baby Tape обманул фаната и заинтересовал судебных приставов

Shot: рэпер Big Baby Tape обманул фаната и получил штраф на 20 тысяч рублей

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский хип-хоп-исполнитель Егор Ракитин, выступающий под псевдонимом Big Baby Tape, заинтересовал судебных приставов из-за жалобы фаната. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Суд принял решение о взыскании с исполнителя 20 250 рублей. Отмечается, что поклонник Ракитина заказал мерч на сайте рэпера, в итоге товар молодой человек не получил, возврата средств также не произошло.

По данным канала, Big Baby Tape не отреагировал на решение суда, из-за чего постановление было передано судебным приставам, которые пытаются найти рэпера.

Ранее сообщалось, что Big Baby Tape подал в суд на музыкальный лейбл Warner Music из-за прекращения деятельности организации в России.

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      Варвара Кошечкина
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