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19:18, 24 ноября 2023Забота о себе

Россиян предупредили об ускоряющих старение популярных продуктах

Гастроэнтеролог Ситникова: красное мясо ускоряет старение и повышает риск рака

Фото: Edson Saldana / Unsplash

Красное мясо и газированные напитки повышают риск развития рака и ускоряют старение организма, предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Ситникова. Ее слова передают «Известия».

Одним из популярных продуктов, ускоряющих старение, Ситникова назвала красное мясо. По словам врача, в нем содержатся насыщенные жирные кислоты, холестерин и большое количество соли, которые приводят к повреждению клеток. Кроме того, при приготовлении красного мяса могут выделяться канцерогенные вещества, повреждающие ДНК и провоцирующие старение организма, добавила она.

«Чрезмерное потребление красного мяса часто связывают с повышенным риском развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Ряд заболеваний кишечника также частично ассоциированы с увеличением в ежедневном рационе доли мясных продуктов и уменьшением растительных компонентов (клетчатки)», — рассказала Ситникова. Вместо этого продукта она посоветовала россиянам употреблять в пищу другие источники белка, например, рыбу, орехи, бобовые или мясо птицы.

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Также гастроэнтеролог призвала с осторожностью пить газированные напитки, так как в них содержится большое количество сахара. Его избыток в рационе повышает риск ожирения и диабета, что в итоге ускоряет старение, объяснила врач. Она напомнила, что, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, сахар не должен составлять больше десяти процентов общей калорийности рациона.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова заявила, что жареный бекон на завтрак вредит здоровью и фигуре. По ее словам, этот продукт содержит большое количество так называемых конечных продуктов гликирования, которые ускоряют старение и наносят удар здоровью.

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      Наталья Обрядина
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