Россиян предупредили об ускоряющем старение популярном на завтрак блюде

Эндокринолог Павлова: бекон на завтрак ускоряет старение и вредит здоровью

Жареный бекон и апельсиновый сок на завтрак вредят здоровью и фигуре, считает эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Эти и другие ошибки, которые нередко допускают при приеме пищи с утра, она перечислила в Telegram.

Павлова отметила, что хорошая фигура и самочувствие на 90 процентов зависят от рациона питания При этом большинство людей, ограничивая калории и стараясь правильно питаться, допускают одни и те же ошибки. Самые частые из них — несбалансированное питание и переизбыток жиров. «Чтобы насыщение было долгим, организм должен в один прием получать и белки, и жиры, и углеводы. Поэтому к творогу и кефиру (белок) нужны овощи или кусочек хлеба. Тогда чувство сытости будет более полным», — отметила врач.

Эндокринолог предупредила россиян, что можно легко навредить здоровью и фигуре, если начинать день с несбалансированной пищи. Она посоветовала отказаться от апельсинового или любого другого сока на завтрак, так как в этих напитках содержится много сахаров, которые вызывают приступ голода и способствуют набору веса.

Еще одним популярным на завтрак блюдом, которое вредит здоровью, Павлова назвала жареный бекон. По ее словам, этот продукт содержит большое количество конечных продуктов гликирования (КПГ), которые ускоряют старение и наносят удар здоровью. «Представьте, нормальный человек может в сутки переработать около 15 тысяч единиц КПГ, а в 100 граммах жареного бекона таких единиц 97 тысяч», — указала врач.

Ранее эндокринолог Диляра Лебедева предупредила о вреде манной крупы. По ее словам, она на 70 процентов состоит из крахмала, поэтому может спровоцировать скачок сахара в крови.