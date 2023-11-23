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10:11, 23 ноября 2023Забота о себе

Россиян предупредили об ускоряющем старение популярном на завтрак блюде

Эндокринолог Павлова: бекон на завтрак ускоряет старение и вредит здоровью

Фото: Unsplash

Жареный бекон и апельсиновый сок на завтрак вредят здоровью и фигуре, считает эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Эти и другие ошибки, которые нередко допускают при приеме пищи с утра, она перечислила в Telegram.

Павлова отметила, что хорошая фигура и самочувствие на 90 процентов зависят от рациона питания При этом большинство людей, ограничивая калории и стараясь правильно питаться, допускают одни и те же ошибки. Самые частые из них — несбалансированное питание и переизбыток жиров. «Чтобы насыщение было долгим, организм должен в один прием получать и белки, и жиры, и углеводы. Поэтому к творогу и кефиру (белок) нужны овощи или кусочек хлеба. Тогда чувство сытости будет более полным», — отметила врач.

Эндокринолог предупредила россиян, что можно легко навредить здоровью и фигуре, если начинать день с несбалансированной пищи. Она посоветовала отказаться от апельсинового или любого другого сока на завтрак, так как в этих напитках содержится много сахаров, которые вызывают приступ голода и способствуют набору веса.

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Еще одним популярным на завтрак блюдом, которое вредит здоровью, Павлова назвала жареный бекон. По ее словам, этот продукт содержит большое количество конечных продуктов гликирования (КПГ), которые ускоряют старение и наносят удар здоровью. «Представьте, нормальный человек может в сутки переработать около 15 тысяч единиц КПГ, а в 100 граммах жареного бекона таких единиц 97 тысяч», — указала врач. 

Ранее эндокринолог Диляра Лебедева предупредила о вреде манной крупы. По ее словам, она на 70 процентов состоит из крахмала, поэтому может спровоцировать скачок сахара в крови.

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      Екатерина Улитина
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