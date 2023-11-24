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21:03, 24 ноября 2023Забота о себе

Россиянам назвали неочевидный способ вернуть интерес к сексу

Фото: Unsplash

Регулярная физическая активность положительно влияет на интерес к сексу, уверен фитнес-эксперт XFIT Максим Оборин. Неочевидный способ поднять либидо он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Оборин заявил, что тренировки положительно влияют на половое влечение, но это не означает, что они сделают человека гиперсексуальным. По его словам, умеренная физическая активность лишь нормализует естественный процесс. Однако чрезмерно интенсивные физические нагрузки в совокупности со стрессом могут, наоборот, понизить либидо.

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Фитнес-эксперт объяснил: уровень сексуального влечения контролируется половыми гормонами, поэтому важно, чтобы они были в норме.

Регулярная физическая активность может улучшить кровоток и работу нервной и эндокринной систем, что положительно влияет на либидо. Если относительно здоровый человек регулярно занимается регулярно силовым тренингом, это увеличивает выработку половых гормонов

Максим Оборинфитнес-эксперт

При этом, по мнению Оборина, тренировки должны быть умеренными, а не изматывающими, а заниматься ими нужно три-четыре раза в неделю. Также положительно влияют на либидо повышающие выносливость и работу сердечно-сосудистой системы кардио-нагрузки и тренировки для улучшения двигательного баланса.

Если человек делает упражнения на растяжку, у мышц, связанных с тазовой областью, снимаются зажимы. Улучшаются кровоток, лимфоток и работа органов малого таза, где и находятся половые органы, влияющие на половую функцию и выработку гормонов

Максим Оборинфитнес-эксперт

Ранее врач-сексолог Дмитрий Орлов назвал россиянам эффективные способы наладить интимную жизнь. Он рассказал, что для поддержания здоровья, в том числе в сексуальной сфере, необходимо отказаться от вредных привычек и стараться держать под контролем уровень стресса.

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      Наталья Обрядина
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